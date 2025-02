Un centenar de nous catalanoparlants ha promogut un manifest perquè «tothom que viu, estudia o treballa a Catalunya hauria de poder accedir al català» ja que avui «això no és així».

Amb el títol 'Pel dret a accedir al català', aquests nous catalanoparlants reclamen a les institucions que multipliquin l'oferta de cursos per a garantir que tothom qui vulgui pugui aprendre la llengua.

A través del manifest, amb el suport d'Òmnium Cultural, denuncien que els cursos són insuficients per als més de dos milions de persones interessades a Catalunya i reclamen que arribin a tots els municipis -especialment als rurals- i que els horaris siguin compatibles amb la feina i la família.

També reclamen a les empreses que amb els doblers de les cotitzacions destinades a la formació per als treballadors, ofereixin formació de català gratuïta al mateix lloc de feina.

A les entitats i escoles, demanen que arribin allà on no arriben els cursos formals, organitzant grups per a aprendre català entre veïns i famílies de diferents orígens, creant espais compartits i facilitant l’accés dels nous parlants a les activitats que es fan en català.

I, finalment, a la societat en general reclamen que «no ens canviï de llengua de manera automàtica i ens permeti fer servir el català sense prejudicis ni barreres».

"Volem més català!" L'accés al català hauria d'estar garantit per a tothom, però això ara no és així. Cal que institucions, empreses, entitats, escoles i la societat en general ens posem a treballar plegats per garantir que tothom que vol aprendre i parlar català ho pugui fer. pic.twitter.com/paNOKsuGk5 — Òmnium Cultural (@omnium) February 17, 2025

Manifest 'Pel dret a accedir al català'

«Som nous parlants del català: més de 3 milions de persones que no teníem el català com a llengua familiar i l’hem incorporat o l’estem incorporant a les nostres vides gràcies a l’escola, als cursos, la feina, amistats o parella. Tenim orígens i llengües diverses que juntament amb el català, fan més ric aquest país. Alhora, hi ha moltes persones que volen aprendre’l o millorar-lo per poder-lo utilitzar més. Perquè accedir al català permet viure més plenament a Catalunya: gaudir de la vida social i cultural, tenir més i millors oportunitats professionals, crear connexions i participar sense barreres en la construcció d’aquest país, que també és el nostre.

Creiem que tothom que viu, estudia o treballa a Catalunya hauria de poder accedir al català. Però avui això no és així. Els cursos són insuficients per als més de dos milions de persones interessades, no arriben a molts municipis —especialment als rurals—, i els horaris sovint són incompatibles amb la feina i família. Trobar espais i persones per parlar-lo en el nostre entorn no és senzill i, per si no n'hi hagués prou, massa sovint ens canvien de llengua pel nostre color de pell, accent o aparença. Això ens exclou i ens impedeix avançar com a societat. Accedir al català a Catalunya és un dret que hauria d’estar garantit a tothom.

Per això, conscients de la importància d’aquesta dècada, fem quatre demandes:

Al Govern i a les institucions: que multipliquin l’oferta de cursos, garantint almenys 200.000 places anuals, fent que arribin a tots els municipis i adaptant els horaris, perquè tothom qui vol aprendre català ho pugui fer durant els pròxims deu anys.

A les empreses: que amb els diners de les nostres cotitzacions destinades a la formació per a treballadores, ens ofereixin formació de català gratuïta al mateix lloc de feina, aprofitant les hores en què hi som i adaptant-la a cada professió.

A les entitats i escoles: que arribin allà on no arriben els cursos formals, organitzant grups per aprendre català entre veïns i famílies de diferents orígens, creant espais compartits i facilitant l’accés dels nous parlants a les activitats que es fan en català.

A la societat en general: que no ens canviï de llengua de manera automàtica i ens permeti fer servir el català sense prejudicis ni barreres. Accedir al català no és només aprendre'l, sinó també poder-lo parlar. Vosaltres podeu ajudar a fer-ho possible.

Reivindiquem el dret a viure una vida digna i plena, on el català sigui llengua comuna i eina d’oportunitats per a tothom. No podem perdre més temps: milers de persones esperen per aprendre català, troben obstacles per usar-lo i no poden viure plenament a Catalunya. Volem un país inclusiu, cohesionat i amb llengua viva que sigui exemple per al món.

Convidem a tota la societat a sumar-se a aquesta crida.

Pel dret de tothom a accedir-hi: volem més català!».