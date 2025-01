Milers de palestins comencen a tornar al nord de Gaza arran de l’alto el foc

Milers de palestins han iniciat aquest dilluns el retorn al nord de la Franja de Gaza, en un nou pas en l'aplicació de l'alto el foc pactat entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), que va entrar en vigor el 19 de gener, després de més de 15 mesos d'ofensiva israeliana contra Palestina.

L'autorització per a la tornada d'aquestes persones, sotmesa a diverses condicions, ha estat confirmada a primera hora del dia pel portaveu en àrab de l'Exèrcit d'Israel, Avichai Adrai, qui ha detallat que la població ›podrà tornar a peu al nord de Gaza pel corredor de Netzarim i el carrer Al Rashid des de les 7.00 hores (hora local)».

«Els vehicles podran circular cap al nord de la Franja després de la inspecció a través del carrer Saladí a partir de les 9.00 hores (hora local)», ha especificat al compte a la xarxa social X, abans d'advertir que «el trasllat de milicians o armes a aquestes rutes cap al nord es considerarà una violació de l'acord».

«Al sud de la Franja de Gaza, està prohibit acostar-se a la zona del pas de Rafah, a la zona del corredor de Filadèlfia i a totes les zones de concentració de forces», ha manifestat Adrai, qui ha advertit a més contra dur a terme feines de pesca o entrar a la mar durant els propers dies, així com contra «acostar-se a la zona de seguretat i entrar a territori israelià».

Per part seva, l'oficina de premsa de les autoritats de Gaza ha publicat al seu compte a Telegram els termes de l'acord per al retorn dels centenars de milers de desplaçats al nord de Gaza, coincident amb els detalls facilitats per Adrai, i ha afegit que «més de 5.500 funcionaris treballen per a facilitar el retorn dels desplaçats des de les governacions meridional i central».

El Ministeri de Sanitat de Gaza ha ressenyat que ha desplegat ambulàncies a la zona per a brindar atenció mèdica urgent als ciutadans que tornen a casa seva.

Victòria del poble palestí

Després de la reobertura de les rutes per al retorn dels desplaçats, Hamàs ha publicat un comunicat en què ha posat èmfasi que «la tornada dels desplaçats és una victòria del poble (palestí) i una declaració del fracàs i la derrota de l'ocupació i els plans de desplaçament».

«Les escenes sobre el retorn de les masses del nostre poble a zones de les quals es varen veure forçats a fugir, malgrat que els seus habitatges estan destruïts, confirmen la grandesa del nostre poble i la seva fermesa a la seva terra, malgrat l'enorme dolor i la mida de la tragèdia», ha sostingut.

«Aquestes imatges, plenes de l'alegria del retorn, l'amor a la terra i la relació amb aquesta, són un missatge a tots els que varen apostar per trencar la voluntat del nostre poble i desplaçar-lo de la seva terra», ha reiterat.