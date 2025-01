La xarxa TikTok, suspesa als EUS per raons de «seguretat nacional»

El Tribunal Suprem dels EUA ha avalat aquest divendres la llei que suspèn l'ús de la plataforma audiovisual TikTok a partir del 19 de gener en tot el país en acceptar com a vàlid el motiu esgrimit per les autoritats estatunidenques que apunten a la xarxa com una amenaça per a la seguretat dels nord-americans.

El Govern dels EUA exigeix a TikTok que rompi tots els seus vincles amb la seva matriu xinesa, ByteDance, en entendre que aquesta relació representa una amenaça per a la seguretat nacional i dels nord-americans, les dades dels quals podien acabar sense permís en mans de la potència asiàtica.

«TikTok ofereix un mitjà distintiu per a l'expressió», esgrimeix el Suprem, però el Congrés ha determinat que «la desinversió és necessària per a abordar unes preocupacions de seguretat nacional, que estan ben fonamentades, respecte a les pràctiques de recopilació de dades de TikTok i la seva relació amb un adversari estranger».

Així doncs, el Suprem entén que les disposicions que la companyia ha intentat impugnar «no violen els drets dels peticionaris» a la llibertat d'expressió, tal com recull la primera esmena de la Constitució nord-americana.

El Suprem ha emès aquest veredicte per unanimitat entre els seus nou magistrats. El jutge Neil Gorsuch, en la seva opinió, ha recordat que l'alt tribunal nord-americà ha respost a una pregunta que «no tracta si la llei» que suspendrà l'ús de TikTok «és correcta, sinó la seva conformitat amb la Constitució».

En aquest sentit, Gorsuch apunta que, pel que sembla dels nou magistrats, el problema de seguretat nacional que planteja el vincle entre TikTok i la Xina «és real, i la resposta al mateix no és anticonstitucional».

En mans de Trump

La situació de TikTok ha estat una qüestió que el president electe dels EUA, Donald Trump, i el president de la Xina, Xi Jinping, han tractat aquest divendres en una conversa telefònica. El magnat havia proposat al Suprem que aparqués les seves deliberacions per a guanyar temps amb vista a una solució negociada, de moment infructuosa.

En principi, correspondria a Biden prendre mesures aquest dia per a garantir que l'aplicació deixi d'operar als EUA per raons de seguretat nacional, però la Casa Blanca ha decidit deixar aquesta responsabilitat en mans de Trump, qui assumirà el càrrec el 20 de gener, un dia després de la data fixada per a l'entrada en vigor del veto.