Un accident aeri a Kazakhstan se salda amb 35 morts i 32 ferits

Almenys 35 persones han mort i altres 32 han resultat ferides després d'estavellar-se aquest dimecres prop de la ciutat kazaka d'Aktau l'avió de Azerbaidjan Airlines en el qual viatjaven i que cobria la ruta que uneix la capital de l'Azerbaidjan, Bakú, i Grozni, capital de la regió russa de Txetxènia.

A l'avió sinistrat hi viatjaven 67 persones, inclosos cinc membres de la tripulació, ha informat el Ministeri d'Afers exteriors de l'Azerbaidjan. La majoria dels viatgers són azerbaidjanesos, si bé hi ha russos, kazakhs i kirguisos. A l'espera de més informació, s'ha confirmat la mort dels pilots.

El viceprimer ministre del Kazakhstan, Kanat Bozumbayev, ha informat de la mort de 38 persones, totes elles encara per identificar. «Els cossos estan en mal estat, la majoria cremats», ha dit. Entre els 29 ferits n'hi ha onze en estat greu, segons recull el portal de notícies TengriNews.

No obstant això, les autoritats de l'Azerbaidjan varen elevar el nombre de supervivents a 32, per la qual cosa totes aquestes xifres podrien no ser definitives.

Transcorregudes dues hores de vol, l'avió va sol·licitar aterrar d'emergència. A causa de la forta boira a Grozni, va ser desviat primer a Majachkalà, al Daguestan rus, i després a Aktau, on finalment es va estavellar a uns tres quilòmetres de l'aeroport d'aquesta ciutat situada a la vora de la mar Càspia.

El president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, ha interromput el seu viatge a Rússia, on tenia previst assistir a una cimera a Sant Petersburg, i ha tornat a Bakú. «Expres el meu més sentit condol a les famílies dels morts en l'accident (...) Desig a les víctimes una ràpida recuperació», ha manifestat.

Aliyev, ha donat ordre de posar en marxa una comissió per a investigar l'ocorregut i ha enviat una delegació perquè viatgi fins al lloc del sinistre. Mentrestant, ha explicat que «hi ha diferents versions» del que ha ocorregut, però que encara és «massa prest» per a treure conclusions.

«La informació que se m'ha facilitat, és que l'avió va desviar el seu rumb a causa de l'empitjorament de les condicions meteorològiques i va començar a volar cap a l'aeroport d'Aktau, on es va produir l'accident», ha dit en arribar a Bakú.

«Una gran tragèdia s'ha abatut sobre el poble de l'Azerbaidjan», ha dit Aliyev, qui ha decretat per a aquest dijous 26 de desembre dia de dol nacional.

El motiu del sinistre està sent investigat. Algunes informacions apunten al fet que la tragèdia es va produir a conseqüència de l'impacte d'un esbart d'ocells contra l'aeronau, mentre que altres mitjans asseguren que va explotar a bord una bombona d'oxigen, provocant que els pilots perdessin el control de l'aparell.

Per part seva, la comunitat internacional ha expressat les seves condolences per l'ocorregut, entre ells el president del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, qui ha promès plena col·laboració amb les autoritats azerbaidjaneses; el de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, o el serbi Aleksandar Vucic, entre altres.

El Kremlin també ha enviat les seves mostres de suport, a través del seu portaveu, Dimitri Peskov, qui ha informat que el president Vladimir Putin ha conversat amb Aliyev per a fer-li arribar la seva solidaritat.

«Ens solidaritzem profundament amb els qui han perdut els seus sers estimats en aquest accident aeri», ha dit Peskov. S'estima que una quinzena de ciutadans russos viatjaven en l'avió.