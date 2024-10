Augmenten a gairebé 43.000 els morts per l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza

Almenys 42.924 persones han mort en la Franja de Gaza víctimes de l'ofensiva militar llançada per Israel fa més d'un any, en resposta als atemptats perpetrats per Hamàs el 7 d'octubre i que es van saldar amb unes 1.200 morts i prop de 250 segrestats.



El Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza, vinculat a Hamàs, ha elevat aquest dissabte el balanç provisional de morts després de sumar altres 77 morts en les últimes 48 hores.



A més, la xifra de ferits ha arribat als 100.833 després de constatar altres 289 des del dijous, encara que les autoritats sospiten que les dades de víctimes són majors perquè pot haver-hi persones sota els enderrocs o en zones inaccessibles.



Al costat de Gaza se sumen els més de 600 morts a Cisjordània i també uns altres milers al Líban, on les forces israelianes han intensificat els seus atacs en les últimes setmanes amb bombardejos pràcticament constants, també sobre la capital, Beirut. El Govern del Líban estima que unes 2.500 persones han mort.