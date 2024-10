[VÍDEO] Una senadora indígena australiana interromp la visita de Carles III: «Vàreu cometre genocidi»

La senadora indígena d'Austràlia Lidia Thorpe ha interromput la visita del rei Carles III al Parlament australià al crit de «No ets el nostre rei» i l'ha acusat de compartir la responsabilitat del «genocidi» comès contra els pobles aborígens.

«Vàreu cometre genocidi contra el nostre poble. Tornau-nos les nostres terres, donau-nos allò que ens robàreu, els nostre ossos, els nostres cranis, els nostres nadons», ha denunciat la senadora, indígena de les comunitats de Gunnai, Gunditjamara i Djab Wurrung, al final del discurs del monarca britànic al Parlament del país oceànic.

Vestida amb una pell tradicional de cangur, la senador també s'havia posat prèviament d'esquena en entonar-se al Parlament l'himne 'Good save the king', en senyal de protesta per la visita de Carles III i la seva esposa Camil·la, qui realitzen una gira per Austràlia entre el 18 i 23 d'octubre i a Samoa fins el dia 26.

Més tard, després de ser escortada fora de la sala, la senadora ha explicat en un comunicat que tractà sense èxit d'entregar una «notificació» a Carles III per a denunciar la complicitat de la monarquia britànica amb el «genocidi» contra els aborígens a Austràlia i ha dit que la visita del rei «hauria de ser una ocasió per contar la veritat sobre la vertadera història d'aquest país», segons han recollit mitjans locals.

«El líder de (la comunitat) rauatungalung, Robbie Thorpe, ha emès aquest avís al Tribunal Penal Internacional (TPI) el 13 d'octubre d'enguany, sol·licitant que el rei Carles III sigui acusat i processat per genocidi», ha denunciat.

Thorpe ha censurat que «l'Estat colonial s'ha construït sobre el genocidi continu dels pobles originaris. Avui m'han silenciat i tret de la recepció parlamentària quan he assenyalat que la Corona robà als pobles originaris».

A la presa de possessió com a congressista l'agost de 2022, Thorpe va haver de repetir el seu jurament ja que es referí a la reina Isabel II com a «colonitzadora».

Les comunitats aborígens a Austràlia, com les de Gunnai, Gunditjmara i Djab Wurrung, han lluitat al llarg dels anys per el reconeixement dels seus drets territorials i culturals, i han denunciat l'impacte que va tenir l'apropiació colonial britànica de les seves terres.

Text original: www.naiz.eus/eu/info/noticia/20241021/una-senadora-indigena-australiana-interrumpe-la-visita-de-carlos-iii-cometisteis-genocidio

Traducció: Joan V. Lillo Colomar