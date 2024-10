L'Assemblea Nacional de Veneçuela reclama l'abolició de la monarquia espanyola

L'Assemblea Nacional de Veneçuela ha aprovat aquest dimarts un acord per instar el Govern del president Nicolás Maduro a rompre relacions diplomàtiques i comercials amb l'Estat espanyol i reclama l'abolició de la monarquia espanyola.

El text insta l'Executiu a avaluar «en un temps peremptori la ruptura de relacions diplomàtiques i comercials amb el Regne d'Espanya» en rebuig a la «decisió grollera i la ingerència adoptada en el Congrés de Diputats d'Espanya en contra de la institucionalitat veneçolana», segons ha afirmat la secretària de l'Assemblea Nacional, María Alejandra Hernández, durant la sessió.

Així mateix, assenyala que «durant els últims anys la ultradreta espanyola ha refugiat a criminals feixistes i terroristes convictes i confessos, els qui han promogut cops d'estat fallits al país, així com l'explosió de violència per a generar desestabilització política i social».

Jorge Rodríguez: «La paciència té un límit»

Poc abans, el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha assegurat que «la paciència té un límit». «I el límit específic, precís, de la paciència és aquell en el qual excedir-se d'aquests límits implica afectar la nostra sobirania i la nostra independència», ha agregat.

Durant la mateixa sessió, els assembleistes han aprovat de manera unànime l'abolició de la monarquia espanyola, a la qual Rodríguez ha acusat de no servir «per a una altra cosa que no sigui per a la corrupció», en resposta a l'actitud d'ingerència del Congrés espanyol.

«Qui els ha donat a ells condició de ser una espècie de gendarmes? Aviat se sabrà la participació de representants de l'Estat espanyol en actes violadors de la pau de la República Bolivariana de Veneçuela, actes de conspiració. Dos senyors fent turisme en Atabapo», ha expressat en relació als dos ciutadans bascos detinguts acusats d'espionatge.