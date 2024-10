Sentència del Constitucional favorable per un sol·licitant d’asil kurd, contra el poderós cònsol de Turquia de Barcelona

Després de cinc anys de litigi, el Tribunal Constitucional ha dictat sentència a favor d’Ibrahim, un militant kurd exiliat a Barcelona. El cònsol turc i els seus advocats, del despatx de Cristóbal Martell, s’han enfrontat amb l’advocada del militant kurd, Norma Pedemonte, en una batalla processal.

Segons ha explicat Alerta Solidària, que ha acompanyat el militant durant el procediment, el 10 d’octubre de 2019 el cònsol va ser agredit quan sortia d’un restaurant del centre de Barcelona; va rebre insults i un cop de puny. El presumpte agressor va desaparèixer, i la Brigada d’Informació de la Policia Nacional va relacionar els fets amb una manifestació que hi havia hagut aquell mateix dia a Barcelona per denunciar els atacs de Turquia al Kurdistan sirià, i va proposar l’Ibrahim com a possible autor de l’agressió. Alerta Solidària, a sol·licitud de l’entitat internacionalista Azadî, es va fer càrrec de la defensa de l’acusat.

El procediment judicial podria haver tingut unes conseqüències nefastes per a Ibrahim, que hagués pogut ser repatriat a Turquia, on se’l vincula al moviment independentista kurd. La sentència del Jutjat Penal número 25 de Barcelona va ser absolutòria, però l’acusació va interposar un recurs per una suposada interpretació errònia de les proves.

Així, el 2023, la Secció 8a de l’Audiència Provincial de Barcelona va ordenar la repetició del judici, de manera que la vida d’Ibrahim tornava a córrer perill. La defensa va elevar el cas al Tribunal Constitucional i va demanar la suspensió del procediment fins a la resolució del recurs per part del TC. Aquesta ordre de suspensió es va atorgar el mateix dia de la repetició del judici.

Finalment, el TC ha entrat al fons de l’assumpte i ha considerat que l’Audiència Provincial s’havia excedit en les seves competències. Ha conclòs, a més, que s’han vulnerat els drets fonamentals de l’exiliat, i ha avalat la primera sentència del Jutjat Penal núm. 25, que era absolutòria.

No obstant això, com ha exposat Alerta Solidària en un comunicat, Ibrahim continua sense asil, fent feina de manera precària, i patint pels familiars i amics que sofreixen les operacions bèl·liques il·legals i il·legítimes de l’Estat turc.