L'Argentina ordena suprimir una definició de «jueu» de la RAE per «ofensiva»

Un jutge argentí ha ordenat a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) que suprimeixi del Diccionari la definició de la paraula «jueu» com a persona «avariciosa o usurera». D'acord amb la decisió, la cinquena accepció del terme configura «un discurs d'odi que incita la discriminació per motius religiosos» i ofèn la dignitat humana.

Per la seva banda, fonts de la RAE han assenyalat que la institució «ha conegut aquesta informació a través dels mitjans» i que es pronunciarà «quan se li faci arribar una comunicació oficial».

L'expedient judicial es va iniciar a finals del passat agost, després d'una denúncia penal de la Fundació Congrés Jueu Mundial i la Delegació d'Associacions Israelites Argentines (DAIA) contra el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, i contra tota persona responsable de la institució, a qui varen acusar d'incitar l'odi contra la comunitat jueva.

La denúncia va quedar a càrrec del jutge Ariel Lijo, un controvertit magistrat federal que ha estat proposat pel Govern de Javier Milei per a integrar la Cort Suprema de Justícia.

Els denunciants expliquen que l'any 2021 varen sol·licitar a Muñoz Machado l'eliminació d'aquesta accepció del Diccionari i que varen rebre aquesta resposta l'any 2023: «D'acord amb els criteris establerts per al Diccionari de la Llengua Espanyola, no és possible eliminar una accepció quan està avalada per l'ús —com passa en aquest cas—, per més que pugui resultar socialment inapropiada o reprotxable. No obstant, s'ha considerat oportú afegir la indicació que el seu ús pot resultar ofensiu o discriminatori».

En català, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) també té una accepció que defineix jueu com a «usurer, persona que no mira sinó el guany, dit abusivament».