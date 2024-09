Demanen sis anys de presó per a Matteo Salvini pel cas Open Arms

La Fiscalia de Palerm ha demanat aquest dissabte sis anys de presó per al vicepresident del Govern italià i líder de la Lliga, Matteo Salvini, acusat de segrest i abús de poder per negar el desembarcament a l'agost del 2019 de 147 migrants salvats davant les costes de l'illa de Lampedusa pel vaixell Open Arms.

Segons els fiscals, Salvini hauria actuat el 2019 no per una estratègia acordada amb el Govern de Giuseppe Conte -del qual era ministre de l'Interior-, com afirma la seva defensa, sinó per l'interès d'augmentar el consens electoral basant-se en la lluita contra la immigració il·legal.

Així, han conclòs que no hi havia perill de terrorisme a bord del vaixell i, per tant, no calia protegir la sobirania de l'Estat.

A més, per a la Fiscalia, «la idea d'anteposar la protecció de les fronteres nacionals als drets humans no és acceptable». «Hi ha un principi clau que no és discutible: al nostre sistema, afortunadament democràtic, els Drets Humans prevalen sobre la protecció de la sobirania de l'Estat», ha indicat el fiscal adjunt Geri Ferrara.

En unes declaracions recollides per l'agència italiana de notícies ANSA, ha defensat que «la persona al mar ha de ser salvada» independentment de la seva condició: «la seva classificació és irrellevant: migrant, membre d'una tripulació o passatger».

Per a motivar la sol·licitud de condemna, la fiscal Marzia Sebella ha subratllat que «la negació conscient i voluntària va danyar la llibertat de cadascuna de les 147 persones (a bord de l'Open Arms) i no hi havia cap raó».