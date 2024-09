Trump designarà Elon Musk per a liderar un comitè que auditi les mesures del seu Govern si guanya les eleccions

L'expresident dels Estats Units i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha dit aquest dijous que ha acceptat la proposta del CEO de X, Elon Musk, de crear una comissió que auditi les accions del Govern i que serà ell qui la lideri, en cas que guanyi les presidencials de novembre d'enguany.

«Per suggeriment d'Elon Musk, que m'ha donat el seu suport total i complet, crearé una comissió d'eficiència governamental encarregada de realitzar una auditoria financera i d'acompliment completa de tot el Govern federal», ha anunciat.

«Sap el que fa (...) I Elon, perquè no està molt ocupat, ha acceptat encapçalar aquest grup de treball», ha revelat l'expresident estatunidenc durant un acte en el Club Econòmic de Nova York.

«Hem de fer-ho. No podem continuar com estam ara», ha dit Trump en un discurs en el qual ha abordat altres qüestions com la imposició d'amplis aranzels a les importacions, o la retallada permanent d'impostos, si arriba finalment a la Casa Blanca.

En resposta, Musk ha escrit en el seu compte de X que està «desitjant servir els Estats Units si es presenta l'ocasió» i que ho faria sense necessitat de rebre un salari, un títol, o un reconeixement.

Va ser el mes passat quan Musk va proposar durant una conversa amb Trump retransmesa en directe a través de X la possibilitat de crear una comissió per a garantir que els diners dels contribuents es gastessin correctament.