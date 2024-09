El Govern destina 300.000 euros a ACNUR per a un projecte contra la violència sexual en la població refugiada del Sudan

El Consell de Govern ha autoritzat avui la consellera de Famílies i Afers Socials a concedir una subvenció directa a favor de l’Associació Espanya amb ACNUR per dur a terme el projecte «Protecció i assistència en resposta a la violència sexual i de gènere (VSG) per a la població refugiada sudanesa i comunitats d’acollida a l’est del Txad», per un valor de 300.000 euros.

El projecte té per objectiu prevenir la violència sexual i de gènere entre la població sudanesa refugiada i txadiana d’acolliment, i la discriminació de dones i nines quant a l’accés a recursos essencials, i donar-hi resposta, en dinou camps de població refugiada i poblacions limítrofes de les províncies de l’est del Txad.

Aquesta subvenció està prevista en el Pla Operatiu Anual de Cooperació per a la Transformació Global, aprovat pel Consell de Govern del dia 15 de març de 2024, que preveu una subvenció directa per donar suport al Programa de Cooperació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.