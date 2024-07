«Res a celebrar», Mallorca per la Pau es posiciona en contra de l'OTAN

Avui, els trenta-dos caps de govern i d'Estat dels països que configuren l'Aliança Atlàntica (OTAN) celebren a Washington el 75è aniversari de l'Organització mentre continua la guerra d'Ucraïna i el genocidi a la Franja de Gaza. «Som molts els que consideram que aquesta organització, tot escudant-se en la seva suposada intenció de defensa, ha contribuït a sembrar i a mantenir la major part de les guerres i dels conflictes armats que avui hi ha al món» afirmen des de Mallorca per la Pau. Asseguren que l'aliança no s'hauria platejat mai «si les nacions que la fundaren el 4 d’abril de 1949 haguessin tengut la intenció de ser una força pacificadora i mediadora per aconseguir la pau mundial».



A la cimera d'avui a Washington el president del Govern espanyol ha demanat reforçar el flanc sud de l'Aliança Atlàntica davant amenaces com el terrorisme i les màfies migratòries. Així mateix, Sánchez també ha demanat respecte per la llei internacional sense «dobles rasers», a Gaza igual que a Ucraïna.