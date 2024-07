‘Patriotes per Europa', d'Orban, Le Pen, Salvini i VOX, tercera força a l'Eurocàmbra amb 84 escons

La coalició 'Patriotes per Europa', promoguda per Viktor Orbán, serà la tercera força al Parlament Europeu, amb 84 escons de dotze nacionalitats diferents, després d'acabar de compondre's aquest dilluns i d'absorbir a dos dels partits que fins ara componien el grup Identitat i Democràcia —vinculat a l'extrema dreta més populista—, que amb aquest moviment desapareix; Reassamblament Nacional de Marine Le Pen i la Lega de Matteo Salvini.



El grup estarà presidit pel líder del partit de Le Pen a les legislatives franceses, Jordan Bardella, i la vicepresidència primera serà pel partit hongarès Fidesz. Hermann Tertsch, l'eurodiputat de Vox i fill d'un membre important del partit nazi, tendrà una vicepresidència.



Amb aquest moviment, 'Patriotes per Europa' se situa com a tercera força del Parlament Europeu, només per darrere del Partit Popular Europeu (PPE) i dels Socialistes i Demòcrates (S&D). Així, passen davant als Conservadors i Reformistes (ECR) de Meloni, l'altre grup d'extrema dreta, de la branca conservadora. VOX va decidir abandonar l'ECR després que Meloni acceptàs investir Úrsula Von der Leyen com a presidenta de la Comissió Europea.



'Patriotes per Europa' no tendrà cap càrrec a la cambra ni a les comissions i delegacions dins el Parlament Europeu perquè el termini per optar a aquests càrrecs es va acabar divendres i el grup encara no s'havia constituït.



Els partits que formen el nou Eurogrup són els següents:

- Reassamblament Nacional (Estat Francès): 30 eurodiputats.

- Fidesz (Hongria): 10 eurodiputats.

- La Lega (Itàlia): 8 eurodiputats.

- Aliança de Ciutadans Descontents (República Txeca): 7 eurodiputats.

- FPÖ (Àustria): 6 eurodiputats.

- VOX (Estat espanyol): 6 eurodiputats.

- PVV (Països Baixos): 6 eurodiputats.

- Vlaams Belang (Flandes): 3 eurodiputats.

- Chega (Portugal): 2 eurodiputats.

- Partit Popular Danès (Dinamarca): 1 eurodiputat.

- Letònia Primer (Letònia): 1 eurodiputat.

- Partit Popular Cristiano-Demòcrata (Hongria): 1 eurodiputat.