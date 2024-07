Més de 80 ONG demanen al nou Parlament Europeu que rebutgi els intents d'externalitzar les polítiques d'asil

Més de 80 ONG, entre les quals hi ha Human Rights Watch (HRW) o Amnistia Internacional (AI), han demanat al recent elegit Parlament Europeu que rebutgi els intents d'alguns membres d'«eludir» o «externalitzar» les polítiques d'asil cap a països fora de la Unió Europea, cosa que suposaria el «desmantellament del principi bàsic de la protecció internacional».

«Els intents dels Estats d'externalitzar a altres països les seves responsabilitats respecte a l'asil no són nous, però fa molt que, per bons motius, s'han criticat, condemnat i rebutjat. (...) Ara que comença aquest cicle legislatiu, la Unió Europea pot i ha de prendre accions que no consisteixin a abandonar el seu compromís envers el règim global de protecció a les persones refugiades», ha manifestat la responsable d'AI davant de la UE per a qüestions de migració i asil, Olivia Sundberg Diez.

A aquest missatge s'hi han sumat desenes d'organitzacions que s'han mostrat alarmades per una sèrie de propostes encaminades a impedir que s'examinin de manera justa les sol·licituds d'asil dins de la jurisdicció de la UE.

«Sempre que s'ha intentant aplicar algun d'aquests programes, hi ha hagut un fort augment de les violacions de Drets Humans, que s'han saldat amb innombrables persones, a les quals s'han negat salvaguardes i garanties jurídiques crucials, detingudes arbitràriament i insuportablement llimbs jurídics, i que han costat als contribuents sumes desorbitades», diu el comunicat conjunt.

En aquest sentit, les ONG han instat a «deixar de fer falses promeses i de perdre temps i doblers» en aquest tipus de propostes, tot recordant que la iniciativa del Regne Unit de deportar migrants a Rwanda «s'està desplomant».

De la mateixa manera, han explicat que aquest tipus d'iniciatives transmeten un «perillós senyal» respecte a la manca de compromís de la UE amb l'Estat de dret, els tractats internacionals i el sistema de protecció global de persones refugiades en un moment en què el 75 per cent es troben acollides a països d'ingressos baixos i mitjans.

«La UE ha de donar suport a unes polítiques de migració i asil (que siguin) humanes, sostenibles i realistes, que beneficiïn tant les persones que cerquen seguretat com les comunitats que les acullen», han insistit aquestes organitzacions.

Aquesta petició ha arribat després que 15 països de la UE enviessin una carta a la Comissió Europea per a proposar el processament extern d'aquestes sol·licituds d'asil.