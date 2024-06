Intent de cop d’estat a Bolívia: militars assalten la seu del govern

El president de Bolívia, Luis Arce, ha denunciat aquest dimecres el desplegament de l'Exèrcit, a la plaça Murillo, a La Paz, on hi ha les seus de l'Executiu i el Legislatiu. «Denunciam mobilitzacions irregulars d'algunes unitats de l'Exèrcit bolivià. La democràcia s'ha de respectar», ha manifestat el president Arce a través del compte a la xarxa social X.

Al capdavant d'aquest intent de cop d'Estat, com ha denunciat el Govern bolivià, hi ha el comandant de l'Exèrcit, Juan José Zúñiga, destituït les darreres hores després d'afirmar aquesta setmana a la premsa que les Forces Armades actuarien per a evitar que l'expresident Evo Morales es pogués presentar a les eleccions.

«És deure, obligació, que les seves Forces Armades una altra vegada recuperin aquesta pàtria, només cal empobrir la pàtria i humiliar l'Exèrcit», ha dit el colpista Zúñiga, qui ha assegurat que «de moment» reconeix l'autoritat del president Arce.

"LUCHO NO ESTÁ SOLO":

Manifestantes antigolpistas en Bolivia se enfrentan a los militares en la Plaza Murillo 🇧🇴 ✊ EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDOpic.twitter.com/FRYyxj7e2Z — El Necio (@ElNecio_Cuba) June 26, 2024