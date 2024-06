El 79% dels nostres lectors veuen positiu el reconeixement de l'Estat palestí per part de l'Estat espanyol

Majoria significativa. El 79,87% dels nostres lectors veuen positivament el reconeixement de l'Estat palestí per part de l'Estat espanyol, ja que «és un acte de justícia i dignitat». Per contra, el 20,13% considera que «no és el moment diplomàtic» per dur a terme aquest reconeixement.



L'Estat espanyol, Noruega i Irlanda han reconegut formalment l'estat de Palestina. Una decisió que arriba després de setmanes de contactes encapçalats per l'Estat espanyol i Irlanda per a intentar aconseguir suports al si de la Unió Europea (UE) de cara a la materialització d'una solució per als dos estats, en un moment àlgid del conflicte després de més de vuit mesos d'ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza, que ha deixat més de 35.000 morts.



Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, assegurà que «ha arribat l'hora de passar de les paraules a l'acció, de dir als milions de palestins innocents que pateixen que estam amb ells, que hi ha esperança i deixar molt clar que per molts murs que s'aixequen, per molts pobles que es bombardegin i per molts assentaments il·legals que es construeixin, la terra i la identitat de Palestina continuaran existint als nostres cors i en la legalitat internacional».



Durant el reconeixement, Sánchez incidí, una vegada més, que l'única manera de resoldre el conflicte al Pròxim Orient és «l'existència de dos estats, un israelià i un altre palestí, que convisquin en pau l'un al costat de l'altre. Però per a arribar-hi cal que les dues parts s'asseguin a negociar en igualtat de condicions amb la mateixa legitimitat».



Al reconeixement de l'Estat palestí s'hi suma la personació de l'Estat espanyol en la causa del Tribunal de Justícia Internacional contra Israel per «genocidi» a Gaza. El Tribunal decretà l'aturada de l'ofensiva sobre Rafah, però Israel ha continuat bombardejant aquest encreuament, provocant una crisi humanitària sense precedents.



Sigui com vulgui, com s'extreu de l'opinió majoritària dels nostres lectors, la pau entre Palestina i Israel hauria de passar pel reconeixement dels dos estats i per la convivència en el marc del dret internacional.