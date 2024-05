El fiscal del Tribunal Penal Internacional sol·licita ordres d'arrest contra Netanyahu, Gallant, i tres líders de Hamàs

El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) Karim Khan ha sol·licitat emetre una ordre internacional de detenció contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, a qui acusa de crims de guerra i contra la humanitat.

El fiscal del tribunal amb seu a la Haia també sol·licita als jutges que emetin una ordre de detenció pel ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant. En els dos casos, és per l'ofensiva iniciada el 8 d'octubre, després de l'atac sense precedents de Hamàs, segons ha explicat en un comunicat: «D'acord amb les proves recollides i revisades per la meva oficina [...] tenen la responsabilitat penal dels crims de guerra i els crims contra la humanitat comesos al territori de l'Estat de Palestina (a la Franja de Gaza) com a mínim a partir del 8 d'octubre de 2023».

Tres líders de Hamàs

A més, també demana la detenció de tres líders de Hamas, entre els quals Yahya Sinwar, cap del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) a Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, conegut com a Deif i comandant en cap de l'ala militar de Hamas (Brigades Al-Qassam); així com Ismail Haniyeh, cap de l'oficina política de Hamas.

En aquest cas, Khan els considera «penalment» responsables de «crims de guerra i lesa humanitat» comesos a Israel i Palestina des d'almenys el 7 d'octubre de 2023, cosa que inclou «l'assassinat de centenars de civils israelians» en atacs perpetrats per Hamas i altres grups armats, així com «la presa d'almenys 245 ostatges».

El Tribunal Penal Internacional té jurisdicció sobre crims de guerra, lesa humanitat, genocidi i agressió. Té 124 membres, entre els quals no hi ha Israel, que no reconeix la investigació sobre la situació als territoris palestins ocupats.

Un cop feta una investigació independent, com en aquest cas, l'oficina del fiscal pot demanar als jutges del tribunal que emetin una ordre de detenció o de citació per comparèixer.