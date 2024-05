Les grans empreses alemanyes fan un front comú contra l'extrema dreta

Front comú contra el feixisme i l'ascens de l'extrema dreta. Un total de 30 consorcis empresarials d'Alemanya s'han unit per a conscienciar els seus 1,7 milions de treballadors dels perills de l'extrema dreta. Entre les mesures que proposen s'hi troba un cordó sanitari efectiu i conscienciar els treballadors dels perills de votar organitzacions i partits ultres.



Sota una aliança amb el nom de 'Defensem els valors', els responsables de les empreses advoquen pel vot per als partits 'proeuropeus' a les pròximes eleccions europees i alerten dels problemes que implicaria que formacions com a Alternativa per Alemanya (AfD) obtinguessin un bon resultat.



La campanya és innovadora, ja que és la primera vegada que les grans empreses alemanyes fan un front polític d'aquesta mena. L'aliança empresarial inclou a nombroses marques del Dax, l'índex de referència de la Borsa a Alemanya, com ara Bayer, Volkswagen, Eon, BMW, Allianz, Mercedes o BASF. A la lluita també s'hi ha sumat la Confederació Alemanya de Sindicats (DGB) i la Federació d'Indústries Alemanyes (BDI).



Entre les activitats programades en el marc d'aquesta campanya s'hi troben tallers, xerrades i actes informatius per a conscienciar sobre els valors de la diversitat i la tolerància, contraris a les idiologies ultres dels partits d'extrema dreta, reaccionàries i racistes.