Un mínim de 40 morts i 100 ferits en un atac a una sala de concerts de Moscou

Un grup d'individus armats ha obert foc aquest divendres a l'interior de la sala de concerts Crocus City Hall al nord-oest de la capital de Rússia, Moscou, deixant un balanç provisional de 40 morts i cent ferits, en la seva majoria en estat moderat, segons avança el Servei Federal de Seguretat (FSB).

Els atacants han accedit a l'edifici vestits de camuflatge i armats amb metralletes i han realitzat nombroses ràfegues de trets contra civils. Agents de les forces especials de la Guàrdia Nacional de Rússia han estat traslladats fins al lloc dels fets, recull l'agència TASS.

Les forces especials han aconseguit evacuar l'edifici i han posat en marxa un operatiu per capturar els cinc presumptes autors del tiroteig.

Les autoritats russes han posat en marxa una investigació davant el que consideren que és un atemptat terrorista. L'FSB ha avançat que les dades preliminars apunten a l'esmentat balanç, si bé encara es duen a terme les accions d'investigació pertinents.

A més s'ha registrat un virulent incendi que consumeix prop d'un terç de l'edifici, la qual cosa ha provocat la intervenció de serveis de Bombers. Els equips d'emergències també s'han traslladat fins al lloc i han aconseguit rescatar un centenar de persones refugiades a l'interior.

El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha assegurat que el president Vladimir Putin ha estat informat dels fets uns minuts després de conèixer-se la notícia del tiroteig, i que des de llavors rep «constantment informació» actualitzada sobre l'avanç de les investigacions i les operacions de seguretat.

La Direcció Principal d'Investigació russa ha obert una causa penal per un possible atac terrorista, un extrem compartit per la portaveu del Ministeri d'Afers exteriors, Maria Zajarova, que també ha apuntat a les possibles motivacions terroristes del succés.

A més, Zajarova ha informat més tard durant una entrevista per a Rossiya24 que els diplomàtics russos a Nacions Unides proposaran que s'abordi aquest succés durant una reunió del Consell de Seguretat per «obtenir de la majoria mundial, i de l'organització internacional més gran, la condemna d'aquestes accions».

L'Agència Federal de Transport Aeri, per part seva, ha informat que els quatre principals aeroports de Moscou han reforçat les seves mesures de seguretat amb un control més exhaustiu dels grups d'entrada, així com en tot el perímetre de les instal·lacions.

Aquest succés es produeix dues setmanes després que l'Ambaixada estatunidenca a Moscou advertís d'un risc «imminent» d'atac terrorista contra grans concentracions de persones en la capital russa, recomanant als seus ciutadans evitar aglomeracions.

De fet, des de Washington s'ha pronunciat el portaveu de Seguretat Nacional dels Estats Units, John Kirby, qui ha traslladat el seu suport a les famílies de les víctimes. A més, ha assenyalat que «no hi ha indicis» que Ucraïna hagi pogut estar involucrada en el tiroteig.

En aquest sentit, la portaveu de la diplomàcia russa ha recalcat que si les autoritats dels Estats Units compten amb informació sobre el succés, haurien de compartir-la immediatament amb el Kremlin, i ha retret a Washington centrar-se en defensar la innocència d'un altre país tenint en compte l'elevada xifra de morts.