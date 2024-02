El Sinn Féin es prepara per governar Irlanda del Nord per primera vegada en la història

La líder del partit Sinn Féin per a Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, es disposa a convertir-se en la primera cap del govern autonòmic nord-irlandès des que es van instaurar les institucions pròpies a conseqüència del procés de pau, en el que el propi partit republicà ha qualificat de «fita històrica».

«Aquest és un dia històric. Tracta del futur. Tracta de treballar pels treballadors i les famílies, de crear noves oportunitats que garanteixin que els nostres fills i nets puguin fer realitat els seus somnis i ambicions vitals», ha destacat O'Neill en un missatge publicat en la xarxa social X.

O'Neill ha assegurat que serà «la Ministra Principal de tots» per a aconseguir «un canvi positiu per a tothom, col·laborar amb els uns i altres per a aconseguir avanços socials amb un esperit de respecte, cooperació i igualtat».

El Partit Democràtic Unionista (DUP), conservador i probritànic, ha anunciat la seva disposició a entrar en un govern de coalició amb el Sinn Féin com els que han estat governant Irlanda del Nord des de la instauració de les institucions autonòmiques, amb la diferència fonamental que en aquesta ocasió serà el Sinn Féin i no els unionistes els qui ocupin el màxim càrrec executiu pel fet que per primera vegada van ser la força més votada en les eleccions nord-irlandeses del 5 de maig de 2022.

El primer pas serà aquest mateix dissabte, quan s'elegeixi a la Presidència de l'Assemblea d'Irlanda del Nord, el parlament regional. Posteriorment, es triarà a la cap de Govern, i tot apunta a O'Neill, mentre que el DUP haurà de nomenar el seu 'número dos', un nom que de moment es desconeix.

Els unionistes es van negar a participar en un govern de coalició amb els republicans en protesta pel mecanisme comercial instal·lat després del Brexit, que deixava Irlanda del Nord amb caràcter general dins del mercat comú europeu, mentre que les mercaderies de la Gran Bretanya eren sotmeses a controls duaners.

La solució ha estat un model mixt que permet l'entrada lliure de mercaderies de la Gran Bretanya, encara que amb inspeccions puntuals basades en un criteri dels serveis secrets per risc alimentari o de seguretat.