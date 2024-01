Es posposa la decisió sobre l'oficialitat del català a la UE

L'oficialitat del català a la UE és una proposta que, malgrat les promeses que es varen fer després de la investidura de Sánchez, no avança. Bèlgica substitueix enguany a l'estat espanyol en la presidència de la UE. El Govern, tal com va sol·licitar Junts a canvi del seu suport a la investidura, havia assegurat que aquest canvi no canvia res en referència a l'oficialitat del català a la UE, i que es mantindria la proposta. No obstant això, dia 29 es farà la primera reunió del Consell d'Afers Generals de la UE, i no s'ha inclòs aquesta qüestió a l'ordre del dia.

L'oficialitat del català s'ha discutit en totes les reunions d'ençà del mes de setembre, però en la propera reunió no serà així: els Vint-i-set resten a l'espera d'informes jurídics i financers sobre l'impacte econòmic i material que tindria l'oficialitat, tot i que és clar que qui n'assumiria el cost seria l'estat espanyol. Així, de moment, la discussió romandrà en un pla merament tècnic fins que arribin aquests informes, que encara tardaran un temps a publicar-se.

El secretari d'Estat per a la Unió Europea del govern espanyol, Pascual Navarro, durant l'última compareixença de premsa posterior al Consell d'Afers Generals, va dir que les discussions continuarien entre els estats membres «fins a arribar a una aprovació final». En la mateixa línia, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, també va prometre el mes de desembre que continuarien treballant, tant amb el govern espanyol com amb el de Bèlgica, per aconseguir l'oficialitat del català.