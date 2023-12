Sindicalistes del Regne Unit tanquen fàbriques de producció d'armes en defensa de la causa palestina

Més de 1.000 sindicalistes de l'organització Treballadors per una Palestina Lliure han tancat aquest dijous quatre fàbriques d'armes al Regne Unit, on produeixen peces per als avions de combat d'Israel que són utilitzats per bombardejar Gaza.

Segons el diari The Guardian, els sindicalistes han demanat al Govern del Regne Unit que posi punt final a la venda d'armes a Israel i que doni suport a un alto el foc permanent. Així mateix, segons el diari anglès, els organitzadors de la vaga a les fàbriques britàniques han estat en coordinació amb treballadors de França, Dinamarca i els Països Baixos, on també s'han realitzat protestes.

L'organització Treballadors per una Palestina Lliure ha qualificat «d'actes crucials de solidaritat» aquestes accions simultànies a Europa, i ha emfatitzat el repudi dels seus integrants als bombardejos israelians a la Franja de Gaza on ja han mort més de 13.000 civils, la majoria infants i dones.

En aquest sentit, Ciutadans per Palestina Mallorca ha mostrat el seu suport a la causa dels Treballadors per una Palestina Lliure i ha reiterat la seva solidaritat amb la lluita del poble palestí. «Abaix l'imperialisme, visca la lluita de la classe obrera, visca Palestina lliure», ha assegurat l'entitat social.