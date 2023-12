Tercera gran mobilització a Andorra per «l'habitatge digne»

Andorra la Vella ha viscut aquest divendres la tercera mobilització ciutadana multitudinària per a demanar un «habitatge digne» al Govern del Principat d'Andorra. Les autoritats no han donat xifres oficials, però els organitzadors han xifrat en 3.000 les persones que han sortit al carrer per a protestar, superant així la participació en la mobilització del 31 d'octubre, que, amb més de 1.000 persones, es va considerar històrica.

Els participants han omplert completament les avingudes Carlemany i Meritxell, principals eixos comercials del país, sorprenent molts turistes que aquests dies es troben a Andorra pel pont de la Puríssima. La capçalera de la manifestació anava presidida per una pancarta amb el lema 'Ja n'hi ha prou! Habitatge digne!'. Com en les anteriors mobilitzacions, els manifestants han cridat en contra del Govern dels Demòcrates, especialment contra el cap de l'executiu, Xavier Espot, i la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol.

Algun dels lemes que s'han pogut sentir han estat: «Espot dimissió», «A la Seu te'n vas tu», «El poble unit mai serà vençut» i «Especuladors fora del país». Els participants s'han desplaçat pel centre d'Andorra la Vella durant gairebé dues hores, de manera pacífica i sense cap incident. Al final del recorregut els impulsors, organitzats a través de les xarxes socials, han llegit un manifest.

Amb motiu de la manifestació la policia ha muntat un dispositiu especial amb més de 110 efectius al carrer. Entre els participants, a més de ciutadans anònims, s'han pogut veure representants polítics dels partits de l'oposició. La manifestació ha coincidit amb la campanya electoral per a les eleccions comunals (locals) que se celebraran el 17 de desembre.