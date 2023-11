L'extrema dreta governarà a l’Argentina amb Milei

El 10 de desembre el candidat de l’extrema dreta Javier Milei prendrà possessió com a nou president de l’Argentina i s’afegirà al conjunt de victòries de l’extrema dreta que sacsa el món occidental.

L'ultradretà Javier Milei, de 'La Libertad Avanza', ha guanyat aquest diumenge les eleccions presidencials de l'Argentina en imposar-se al rival, el candidat peronista i ministre d'Economia, Sergio Massa, per gairebé dotze punts percentuals de diferència.

Milei ha donat el seu primer discurs com a president electe, saludant tots «els argentins de bé» i afirmant que «avui comença la reconstrucció» a l'Argentina i «la fi de la decadència». «Prou del model de la casta. Avui tornam a abraçar el model de la llibertat per tornar a ser una potència mundial», ha assenyalat, advocant de nou pels seus ideals de propietat privada i comerç lliure.

«Argentina té futur, aquest futur existeix. Aquest futur és liberal», ha augurat, calculant que el país tornarà a ser «potència mundial» d'aquí a 35 anys. Milei ha celebrat ser el «primer president liberal llibertari de la història de la humanitat» i ha dit que ha afrontat l'elecció «més important dels darrers cent anys».

La participació ha estat del 76,37%, xifra superior a la primera volta dels comicis, celebrada el 22 d'octubre passat. A l'Argentina, el vot és obligatori, excepte excepcions contemplades per la llei i que deu en qualsevol cas justificar l'elector. No acudir-hi implica multa i, en cas d'impagament, la inhabilitació per fer gestions davant dels organismes oficials durant tot un any.