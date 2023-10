Reclamen l'alliberament dels presos polítics de Ruanda acusats de llegir un llibre revolucionari

El 14 d'octubre és una data important per als drets humans a Ruanda. Amb motiu d'aquest dia, moltes organitzacions de la societat civil ruandesa compromeses amb la defensa dels drets humans, entre les quals es troba el col·lectiu IngabireDay, han reclamat l'alliberament dels presos polítics i de consciència que hi ha al país africà.

Així, en el marc de la mobilització per l'alliberament de presos polítics a Ruanda, aquest any 2023, les entitats han volgut posar l'accent principalment en el cas dels anomenats «presos polítics del 14 d'octubre» que estan empresonats des de la batuda que va tenir lloc els dies 13 i 14 d'octubre de 2021. El règim de Kigali els acusa d'haver llegit un llibre que s'intitula 'Com fer una revolució, instruccions per a canviar el món', malgrat que a Ruanda no existeixi cap llei que prohibeixi llegir un llibre. També se'ls acusa de voler participar en l'esdeveniment IngabireDay de 2021 i d'haver difós el missatge que «tots els ruandesos mereixen respecte».

Segons les entitats estan injustament empresonats des de fa més de dos anys i sense judici. Es diuen: Claudine Uwimana, Sylvain Sibomana, Alexis Rucubanganya, Marcel Nahimana, Emmanuel Masengesho, Alphonse Mutabazi, Hamad Hagenimaia, Jean Claude Ndayishimiye i el periodista Théoneste Nsengimana. Les entitats exigeixen el seu alliberament immediat.

Segons han destacat, els «presos del 14 d'octubre» no fan més que sumar-se a una llarga llista de molts altres presos polítics i de consciència l'alliberament de la qual no es cansen de reclamar. «A totes i a tots, ciutadanes i ciutadans dels països que concedeixen ajuda que surt dels seus impostos, al règim de Kigali, els demanem que intervinguin davant els seus governs perquè condicionin aquesta ajuda a l'obertura de l'espai polític, al respecte dels drets humans i a l'alliberament de tots els presos polítics i de consciència», han reclamat les entitats.

Gràcies a la pressió internacional, a principis d'enguany, un dels presos polítics més famosos de Ruanda, Paul Rusesabagina, va ser alliberat. «I per què no els altres? Tenim molts motius per a creure en l'eficàcia de la pressió que els ciutadans i els governs poden exercir sobre el règim del FPR. Els demanem que continuïn exercint-la perquè siguin alliberats tots els presos polítics i de consciència que encara estan en les presons del règim del FRP. Junts podem!», han sentenciat les entitats.