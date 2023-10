La UIB expressa tota la seva «solidaritat» amb la població civil i la comunitat científica d'Israel i Palestina

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha expressat aquest divendres tota la seva «solidaritat» amb la població civil i la comunitat científica israeliana i palestina afectada per la guerra i ha reivindicat «el diàleg» com a «única via vàlida» per a resoldre el conflicte bèl·lic entre Israel i Palestina.

Així, en un comunicat, el Consell de Direcció de la UIB ha volgut reafirmar el seu «ferm compromís amb la pau, els valors democràtics i els drets humans», i ha volgut «mostrar tota la seva solidaritat amb la població afectada en el conjunt dels territoris i manifestar que cap conflicte no pot justificar el patiment i les víctimes entre la població».

En aquest sentit, la UIB ha volgut traslladar el seu suport «a la població en general i a la comunitat científica israeliana i palestina en particular, que veuen com la seva activitat es veu mediatitzada, una vegada més, per esdeveniments de caràcter bèl·lic». «Les universitats i la ciència en general són i han de seguir sent un espai de pau, cooperació i diversitat incompatible amb la guerra o el terrorisme», ha afegit.

La UIB, a més, ha volgut «reivindicar les vies polítiques basades en el diàleg i la negociació com les úniques vàlides per a la resolució dels conflictes». Així, la institució ha volgut exhortar la comunitat internacional, especialment les institucions de la Unió Europea i els seus Estats membres, «a treballar amb l'objectiu de generar les condicions polítiques que permetin aturar la confrontació bèl·lica, evitar l'escalada del conflicte, donar resposta ràpida a les seves conseqüències humanes i materials i promoure un escenari futur de pau i concòrdia entre les persones i els pobles».