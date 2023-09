[VÍDEO] El PP i VOX converteixen l'Eurocambra en un «circ»

La compareixença de la ministra d'Igualtat, Irene Montero en el Consell de la UE en l'Eurocambra ha estat plena de veus, interrupcions i crides a l'ordre. El PP i VOX han limitat el debat en la llei del 'només sí és sí', tot i les advertències del polonès Robert Biedron de no usar el seu temps per a la política estatal.

La portaveu del PP, la mallorquina Rosa Estaràs, s'ha referit a la missió a Espanya que el seu grup instrumentalitzà per atacar al Govern estatal i que no va comptar amb l'aval dels socialistes, els verds ni l'esquerra. «Es va dir que no es reduiria la condemna, es va culpar als jutges i se'ls va titllar de masclistes», ha dit Estaràs que, després de ser tallada per primera vegada, ha lligat la llei del 'només sí és sí' amb la directiva de lluita en contra de la violència de gènere que s'està negociant en la UE.

«Necessitam saber si l'actitud que es va tenir a Espanya, si amb aquesta actitud es pot construir una Europa de valors», ha expressat abans de recriminar a Montero que «mai ha demanat perdó a les víctimes».

En aquest moment, el president de la comissió ha tallat de nou el micròfon d'Estaràs i li ha retirat la paraula.

Per la seva banda, la parlamentària de VOX Margarita de la Pisa Carrión també ha usat la seva intervenció per sembrar dubtes sobre la capacitat legislativa de la ministra com a presidència rotatòria del Consell de la UE en referència a la llei del 'només sí és sí'. «Ara en la presidència del Consell, quina versió va mantenir? La que ha posat milers de depredadors en el carrer? Va reconèixer l'error de la seva proposta? Va demanar perdó?», li ha demanat abans de desplegar un discurs antiavortista.

A més, a la sala ha irromput l'eurodiputat de VOX Herman Tersch, que no és membre de la comissió, i després de parlar diverses vegades en veu alta ha pegat un crit i s'ha aixecat amb un cartell, han assegurat alguns presents. «Això no és un circ, és una comissió parlamentària. Tengui bon dia», l'ha expulsat Biedron, que també ha hagut d'interrompre al parlamentari del PP Gabriel Mato, que ha usat la seva intervenció per recriminar la «discriminació» a la seva companya de partit.