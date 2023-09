Clam a Barcelona per a demanar l'alliberament de Julian Assange i defensar la llibertat de premsa

Una vintena de persones s'ha concentrat aquest divendres davant el Consolat britànic a Barcelona per a demanar l'alliberament del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

El grup 'Llibertat de premsa-Catalunya Assange', que ha convocat la concentració, ha lliurat en el Consolat un manifest que demana al Govern britànic no extradir-lo als Estats Units i que sigui alliberat definitivament retirant tots els càrrecs acusatoris.

Un portaveu de la concentració (en la qual estava el músic Lluís Llach) ha explicat als periodistes: «Sembla que aviat hi haurà una sentència al Regne Unit sobre l'extradició de Julian i això no ho volem permetre». A més, ha assegurat que «la lluita és per la llibertat de premsa a tot el món, pel dret a la informació veraç».

Llibertat de premsa

El manifest lliurat al Consolat constata una «preocupació per l'estat del periodisme democràtic» i posa d'exemple els casos d'Assange, del reporter espanyol Pablo González (que duu 16 mesos a la presó preventiva a Polònia acusat d'espionatge pels serveis de seguretat polonesos) i de Jamal Khashoggi, assassinat en el consolat saudita d'Istanbul (Turquia) el 2018.

«Exigim que els periodistes puguin exercir la seva professió sense restriccions a la seva llibertat personal i als drets individuals», sosté el text, en el qual el grup també exigeix als estats que protegeixin i garanteixin la llibertat professional dels periodistes.

El text afegeix que si és extradit del Regne Unit als Estats Units «es crearà un greu precedent per a molts altres casos similars en les democràcies occidentals».

Assange, empresonat al Regne Unit des d'abril de 2019, s'enfronta als Estats Units a 18 càrrecs penals i haurà de respondre per acusacions d'espionatge si finalment és traslladat al país nord-americà.