Un fort terratrèmol sacseja el Marroc i deixa centenars de morts i ferits

Tragèdia al Marroc. Almenys 820 persones han mort i altres 672 han resultat ferides a causa d'un terratrèmol de magnitud 7 en l'escala Richter registrat a la província d'Al Hauz, segons ha informat el Ministeri de l'Interior de país.

Més de 200 víctimes han resultat ferides de gravetat, si bé totes elles estan sent traslladades a diversos hospitals de la zona, tal com han assenyalat les autoritats en un comunicat en el qual han indicat que la majoria de morts es concentren a la província d'Al Hauz, amb 349 morts, mentre que la segona més afectada és Tarudant, amb 271 morts.

Per darrere es troben Chichaua, amb 91 morts, Uarzazate, amb 31, Marràqueix, amb 13, Azilal, amb 11, Agadir, amb 5, i Casablanca, on hi ha de moment tres morts als quals se suma un decés registrat en Yusufiya.

Informacions preliminars apuntaven a més de 600 morts i 300 ferits a causa del sisme, l'epicentre del qual es troba en la localitat d'Ighil, on nombrosos edificis s'han esfondrat, amb un hipocentre a tan sols 8 quilòmetres de la superfície.

Les Forces Armades marroquines i serveis d'Emergències i Protecció Civil continuen mobilitzant recursos per a atendre els ferits i afectats i tractar de rescatar a les persones atrapades sota els enderrocs a mesura que les autoritats analitzen la gravetat dels danys.

El director de l'Institut Nacional de Geofísica (ING), Nacer Jabour, ha descartat la possibilitat que es produeixin sismes secundaris durant les pròximes hores, segons informacions del diari 'Le Matin'.