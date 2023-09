L'Índia vol canviar el nom del país i ja utilitza el topònim 'Bharat', previ al passat colonial

El Govern de l'Índia, liderat pel primer ministre Narendra Modi, ha enviat aquesta setmana una invitació formal a tots els convidats a la cimera del G20, que se celebra aquest cap de setmana, amb un canvi de nom al país asiàtic, denominant-lo 'Bharat', en hindi, en un intent per deslligar-se del seu passat colonial.

El ministre d'Educació indi, Dharmendra Pradhan, ha publicat la seva pròpia invitació en la xarxa social X i en ella queda reflectit que 'Bharat', nom en hindi de la República de l'Índia, el convida formalment a un sopar aquest dissabte en el marc de la cimera del G20.

Aquesta mesura segueix a altres plantejades el mes d'agost, quan el Govern indi va remetre al Parlament una sèrie de lleis amb l'objectiu de reemplaçar el sistema de justícia de l'etapa colonial britànica i, en concret, el Codi penal, el Codi de Procediments criminals i l'Acta de 1872.

La història colonial de l'Índia continua sent un tema delicat per a molts indis, en concret per als nacionalistes, que exigeixen que el Regne Unit reconegui els seus excessos i demani disculpes per ells. El país va aconseguir la independència l'agost de 1947.

De dur finalment a bon port el canvi de nom, l'Índia seguiria els passos d'altres països com Turquia, que va demanar a la comunitat internacional un canvi de la seva toponímia per 'Türkiye'. L'OTAN utilitza ara aquesta denominació en totes les seves comunicacions oficials sobre el país.