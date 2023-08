Un vaixell de científics que investiguen la presència de plàstics al Mediterrani fa escala a Palma

Un dels equips de recera del projecte «Expedició Med», que analitza la presència de plàstics al Mediterrani, ha arribat al Port de Palma, en una escala de poc més de 24 hores que farà abans de seguir amb l’expedició.

L'equip del vaixell està format per investigadors i voluntaris de diverses universitats que es dediquen a agafar mostres d'aigua de diferents llocs de la Mar Mediterrània, per a posteriorment comprovar el contingut de micro i nanoplàstics, segons ha explicat l'entitat Marina Port de Mallorca en un comunicat.

El grup de científics ha analitzat més de 5.000 mostres i hi han trobat una mitjana de 150 micro i nanoplàstic a l'aigua, cosa que "evidencien la magnitud del problema".

«Aquesta contaminació de la mar suposa una amenaça directa per a la fauna marina: afecta les tortugues, peixos i ocells marins que ingereixen aquests fragments de plàstic. A més, aquests plàstics es fragmenten cada vegada més en micro i nanoplàstics, cosa que dificulta la seva eliminació i causa un risc major tant per a la vida marina com per a la salut humana», ha explicat l'entitat portuària.

Un dels integrants de l'expedició, Alan D'Alfonso, ha apuntat que la lluita contra la contaminació marina és «una tasca col·lectiva», atès que "els corrents marins juguen un paper crucial en el transport dels plàstics a través del Mediterrani".

«Les deixalles plàstiques viatgen vastes distàncies impulsats pels corrents i és impressionant com poden trobar-se mostres de diferents països en diverses àrees de la mar; és com si el Mediterrani connectés totes les ribes», ha argumentat Peral.