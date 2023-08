[VÍDEO] el Papa predica una «Església on hi càpiga tothom» però els joves espanyols canten el 'Cara al sol' i 'que te vote Txapote'

Aquest dies es celebren les Jornades Mundials de la Joventut, organitzades per l'Església Catòlica. Durant la trobada, el Papa Francesc ha predicat una obertura i una «Església on hi càpiga tothom».

Però una part dels joves espanyols assistents a la trobada juvenil, han donat la nota. Concretament les notes de l'himne falangista 'Cara al sol' que han cantat enmig de la trobada.

Igualment, un grup de joves espanyols que eren de camí a Lisboa per participar a la trobada, varen ser enregistrats mentre entonaven 'Que te vote Txapote', el lema popularitzat per l'extrema dreta per atacar el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez.

Primero nos deleitaron con el “Que Te Vote Txapote” y por si no nos había quedado claro que además de jóvenes católicos, son fascistas, pues ahora nos cantan el “Cara Al Sol” y así despejan todas las dudas.👇🏻 pic.twitter.com/g73LwOQK3G — Nenedenadie 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🔻 (@nenedenadie) August 5, 2023

