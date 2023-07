Enèsima estirada d'orelles de la Comissió Europea a la Justícia espanyola: «és una prioritat el desbloqueig del CGPJ»

La Comissió Europea ha avisat de nou aquest dimecres a Espanya que és una «prioritat» que desbloquegi la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) al mateix temps que ha exigit que «immediatament després» de tal renovació s'iniciï la reforma que permeti que els següents nomenaments d'aquest òrgan de govern el realitzin els propis jutges, en línia amb els estàndards europeus.

Aquesta situació planteja a Brussel·les «serioses preocupacions», ja que no s'ha renovat el Consell malgrat la «urgència» ni s'han pres mesures per a adaptar el procediment de nomenament dels seus membres.

Així consta en la llista de recomanacions específiques que l'Executiu comunitari dirigeix a Espanya en la seva avaluació anual de l'Estat de dret en el conjunt dels Estats membre, un examen que cerca ajudar els països a reforçar el seu ordre democràtic.

«Podem observar una estabilització de la situació de l'Estat de Dret en tota la UE, encara que és necessari continuar actuant», ha indicat la vicepresidenta comunitària per a l'Estat de dret, Vera Jourova, en una roda de premsa per a presentar els resultats i matisar que aquest diagnòstic no implica mesures ni sancions per part de Brussel·les.

Brussel·les recorda que la renovació del CGPJ està pendent des de desembre de 2018 i que, des de llavors, »continua sent una preocupació» per als serveis comunitaris, que han anomenat repetidament a modificar el sistema de nomenaments perquè almenys la meitat dels vocals siguin triats pels propis jutges.

Així mateix, l'informe apunta que estan pendents una reforma del procediment penal per a abordar la durada de les investigacions i els processaments, i un projecte de llei sobre els grups de pressió, a més de recordar que la reforma dels delictes relacionats amb la corrupció va introduir el delicte d'enriquiment il·lícit i va revisar el de malversació, fins i tot rebaixant les penes en alguns casos, la qual cosa va suscitar crítiques.

L'Executiu comunitari fa seus els criteris del Consell d'Europa, organisme aliè a la UE, quan evoca els «estàndards europeus» «perquè almenys la meitat dels membres siguin triats pels seus col·legues», com ha ressaltat el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, en roda de premsa.

A més del problema amb la renovació del Consell General del Poder Judicial, l'Executiu comunitari ha advertit que «no s'ha avançat en el reforç de l'estatut del Fiscal General, en particular quant a la separació dels mandats del Fiscal General i del Govern, tenint en compte les normes europees sobre independència i autonomia de la fiscalia».

En el pla de la llibertat de premsa i el pluralisme mediàtic, la Comissió considera que l'autoritat reguladora per a continguts audiovisuals a Espanya, és a dir, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha vist incrementats els seus recursos per a reforçar les seves operacions de supervisió i control.