Les Balears han acceptat més de 3.000 peticions de protecció internacional d'ençà que començà la guerra d'Ucraïna

L'Oficina d'Asil i Refugi (OAR), dependent de Ministeri de l'Interior, ha tramitat i concedit un total de 168.131 proteccions temporals als refugiats ucraïnesos al territori estatal, de les quals 3.185 s'han registrat a Balears. La majoria de les persones que han aconseguit la protecció temporal són ciutadans de nacionalitat ucraïnesa, mentre que prop d'un 2% es correspon amb ciutadans d'altres nacionalitats que residien legalment en territori ucraïnès quan va esclatar la guerra.

Les dades situen l'Estat espanyol entre els països europeus que més proteccions temporals ha atorgat a ciutadans i residents a Ucraïna. Ell 63% de les persones que han obtingut aquesta protecció temporal correspon a dones. Per franja d'edat, un terç de les persones refugiades té menys de 18, un quart del total es troba entre la majoria d'edat i els 35 anys, i només un 7% supera l'edat de jubilació.

La concessió habilita per a desplaçar-se per tot el territori i per a tornar a Ucraïna, per la qual cosa no és possible determinar en l'actualitat el nombre de persones que romanen a Espanya dins del Sistema Nacional d'Acollida. Tot aquest procés d'acollida, posat en marxa d'urgència pel Govern espanyol el març passat en compliment de l'acord de la Unió Europea, permet atorgar de manera àgil i senzilla la protecció temporal en un termini màxim de 24 hores des de la sol·licitud.