El Front Polisario acorda revifar la lluita armada per expulsar el Marroc del Sàhara Occidental

El XVI Congrés del Front Polisario, celebrat a un camp de refugiats dins territori algerià el passat cap de setmana, ha servit per redefinir els posicionaments i actitud políitcs de l’entitat durant els següents tres anys. Al Congrés, a banda de la plana major de l’entitat que es proclama com legítima sobirana del territori sahrauí, hi assistiren representants polítics balears, de l’Estat espanyol, i d’arreu del món.

La nova políitca definida pel Front centra els seus esforços en recuperar la lluita armada com el mitjà primordial per a la consecució de les seves aspiracions d’independència política. El Pla d’Acció Nacional, aprovat per majoria absoluta en el Congrés, considera la guerra l’únic mitjà útil per a aconseguir la plena sobirania. Aquest canvi de full de ruta deriva de l’incompliment de l’alto al foc del Marroc i, sobretot, pel viratge en la política exterior del agents internacionals amb veu dins el conflicte.

Renuncien així a la política de diàleg i negociació com a mecanisme predilecte per a la resolució del conflicte i opten prioritzar la guerra, que parteix en clar desavantatge, contra el Marroc. L’acord s’ha pres amb l’oposició d’un sector minoritari del Front Polisari, que criticava la deriva bel·licista de l’ala militar de l’entitat i preferia seguir apostant per enfortir la via diplomàtica i bastir-se de suports en l’escena internacional.