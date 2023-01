El Front Polisario critica l’aproximació de Sánchez al Marroc: «És una traïció»

El Front Polisario ha titllat ha criticat durament el gir de la política exterior espanyola respecte de la situació del Sàhara Occidental. En paraules de Brahim Gali, secretari general de l’organització saharauí, l’abandó de l’antiga colònia administradora del Sàhara Occidental és una «traïció».

Aquest és un dels temes centrals del XVI Congrés del Front Polisario, que s’està celebrant aquests dues al campament de refugiats de Dajla. Diverses veus dins la dirigència de la República Àrab Saharaui Democràtica (RASD) també s’han pronunciat contra la «traïció del govern espanyol, que començà el 1975», alhora que han agraït el suport rebut en el parlament espanyol per part de partits dissidents de la política exterior del PSOE. Representants polítics de l’Estat espanyol que hi han assistit, com Miguel Urbán (Anticapitalistas), Pernando Barrera (EH Bildu) o Ana Miranda (BNG), han expressat el seu rebuig al «xantatge de Marroc a Espanya» i han reiterat el seu suport ferm a la causa saharauí. El Congrés, recordem-ho, ha comptat també amb representació balear.

D’ençà de la ruptura el vincle colonial d’Espanya amb el Sàhara Occidental, el govern espanyol ha abandonat el seu rol d’antiga metròpoli administradora que les Nacions Unides li confereix i ha tendit a satisfer les pretensions expansionistes del Marroc. Mentre la RASD ho veu quelcom inexplicable «moralment, políticament i legalment» i titllen Marroc d’un veí perillós, també per a la Unió Europea, experts en geopolítica internacional afirmen que aquesta actitud d’Espanya ve condicionada per la política exterior dels Estats Units d’Amèrica i la seva voluntat d'enforir la posició de potència hegemònica entre el seu ventall d’aliats.