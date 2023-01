Centenars de manifestants pro Bolsonaro assalten el parlament del Brasil

Centenars de manifestants favorables a l'expresident brasiler Jair Bolsonaro han assaltat aquest diumenge l'edifici del Congrés Nacional, que alberga la Cambra de Diputats i el Senat del Brasil. L'assalt, similar al pepretat pels seguidors de Trump al Capitoli dels Estats Units d'Amèrica fa just dos anys, s'ha produït després de superar la barrera policial que custodiava l'edifici.

D'ençà de la victòria de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro per la mínima a les eleccions per la presidència de Brasil, milers de manifestants favorables al president sortint estaven acampant a les portes de la seu de l'exèrcit a Brasília, la capital de Brasil. El nou ministre de Seguretat Pública havia advertit aquest dissabte que utilitzaria la policia militar per a desallotjar els manifestants.

Els manifestants al·leguen frau electoral en uns comicis que, certament, foren extremadament ajustats, alhora que reclamen una intervenció contra la presidència del nou mandatari, que titllen de corrupte. Jair Bolsonaro, que no acudí a la proclamació de Lula per fugir als Estats Units i manté a les xarxes socials encara el títol de president, no s'ha pronunciat sobre els esdeveniments.