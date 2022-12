Racisme als EUA: condemnen a tres anys i mig de presó l'agent de policia que va ajudar a immobilitzar George Floyd

La Justícia dels Estats Units ha condemnat a tres anys i mig de presó a J. Alexander Kueng, un dels exagents de la Policia de Minneapolis que van estar implicats en la mort de George Floyd, qui el gener de 2020 va morir a causa d'una aturada cardíaca després que un altre agent, Derek Chauvin, l'oprimís el coll durant més de nou minuts.

Ja el mes d'octubre passat, quan anava a començar el judici contra Kueng, aquest es va declarar culpable d'ajudar i ser còmplice d'homicidi involuntari en segon grau per a tractar que l'Estat retirés els càrrecs presentats en contra seva per ajudar i instigar un homicidi involuntari en segon grau.

Kueng compleix avui dia una sentència federal de tres anys per violar els drets civils de Floyd en aquell fatídic 25 de gener, quan la mort del ciutadà estatunidenc a Minnesota va despertar una onada de protestes en l'àmbit internacional, però especialment als Estats Units, contra el racisme i sota el lema 'Black Lives Matter'.

Per part seva, els advocats que defensen els interessos de la família Floyd han reconegut en un comunicat que aquesta sentència en l'àmbit estatal, que se suma a la federal, «ofereix justícia». «Mentre la família afronta una altra temporada nadalenca sense George, esperem que moments com aquests continuïn brindant-los una mica de pau, sabent que la mort de George no va quedar impune», han dit.

Kueng, juntament amb l'esmentat Chauvin, Tou Thao i Thomas Lane són els quatre agents de Policia de Minneapolis involucrats en el fatídic arrest de Floyd. Chauvin ja va ser sentenciat el juny de 2021 a 22,5 anys de presó per un tribunal estatal acusat de diversos càrrecs d'homicidi. Un tribunal estatal va confirmar també una sentència de 21 anys de presó.

Kueng i Thao han estat condemnats per càrrecs federals per l'assassinat i han estat declarats culpables dels càrrecs de violar els drets civils de Floyd i de no intervenir per aturar Chauvin durant les seves maniobres d'arrest, segons recorda la cadena estatunidenca CNN.

Lane, el quart oficial que va sostenir les cames de Floyd durant l'arrest, es va declarar culpable d'ajudar i incitar a un homicidi involuntari en segon grau aquest passat estiu i va ser sentenciat a tres anys de presó al setembre. Està complint aquesta pena simultàniament amb una sentència federal de dos anys i mig a Colorado.