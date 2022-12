Detenguts 25 ultradretans que planejaven un cop d'estat a Alemanya

Les forces de seguretat d'Alemanya han arrestat aquest dimecres 25 membres d'un grup ultradretà sospitosos de planificar un cop d'Estat, segons han anunciat les autoritats, que han remarcat que els detenguts pretenien utilitzar mitjans militars contra representants estatals i formar posteriorment el seu propi govern.

La Fiscalia alemanya ha detallat en un comunicat a la seva pàgina web que els detenguts són «presumptes membres i seguidors d'una organització terrorista» i ha confirmat que hi ha operacions en marxa per a arrestar un total de 52 persones. Així, ha manifestat que 22 dels detenguts són membres del grup i són tots de nacionalitat alemanya.

«Els arrestats són sospitosos de ser membres d'una organització terrorista domèstica», ha ressenyat, abans d'identificar els suposats caps com 'Príncep Henrich XIII' i 'Rudiger'. «Els acusats pertanyen a una organització terrorista fundada com a tard a finals de novembre del 2021 que tenia com a objectiu enderrocar l'ordre estatal existent a Alemanya i reemplaçar-ho amb la seva pròpia forma de govern», ha assenyalat.

«Els membres de l'associació són conscients que aquest projecte només es pot aconseguir a través de mitjans militars i violents contra representants estatals, cosa que inclou cometre homicidis. Els acusats estan units per un profund rebuig a les institucions estatals i l'ordre democràtic lliure en Alemanya», ha indicat la Fiscalia, que ha dit que tots ells «segueixen un conglomerat de mites conspiratoris de les anomenades ideologies Reichsburger (Ciutadans del Reich) i QAnon».

A més, la Fiscalia ha detallat que aquest grupuscle cercava formar un «govern militar de transició que negociï el nou ordre a Alemanya amb les potències aliades victorioses a la Segona Guerra Mundial, en línia amb la clàssica narrativa del Reich».