L'Estat francès prohibirà els vols interiors curts

A l'agost, l'Estat francès va anunciar que estudiava limitar l'ús d'avions privats a particulars i empreses en distàncies curtes o quan hi hagi alternatives ferroviàries.

Aquesta iniciativa, que cerca reduir les emissions, s'emmarca en les iniciatives que varen promoure mitjançant la llei de canvi climàtic. Ara, l'Estat francès ha rebut una resposta positiva de Brussel·les a la seva petició.

Encara que no hi ha data prevista perquè es comenci a aplicar, suposarà eliminar les connexions entre París i Nantes, Lió o Bordeus, on hi ha alternativa amb tren de menys de dues hores i mitja.

La mesura senta un precedent, perquè podria aplicar-se a altres països, com l'Estat espanyol, per exemple, en trajectes com els que enllacen Madrid amb Barcelona, Sevilla o Màlaga, on hi ha alternatives amb tren de menys de dues hores i mitja.

L'associació francesa d'aeroports (Union des aéroports français) havia recorregut la mesura, com ACI, el Consell Internacional d'Aeroports. També ALA, l'Associació de Línies Aèries a Espanya, l'havia rebutjada, en considerar que els vols curts de menys de 500 quilòmetres (els que sí que tenen alternativa amb tren) suposa només el 4,5% de les emissions.