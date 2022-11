La Humanitat arriba oficialment als 8.000 milions d’habitants sobre el planeta Terra

La Humanitat ha arribat oficialment als 8.000 milions d’habitants sobre el planeta Terra.

Aquest cap de setmana s'ha arribat a aquesta fita històrica, més tard del que s’esperava. Sembla que la desacceleració del creixement poblacional està endarrerint les prediccions que es feien el segle passat, però no per això l’augment demogràfic que viu el planeta és menys problemàtic.

El 1940 Nacions Unides preveia que la humanitat arribaria a 10.000 milions a principis del segle XXI, però la difusió de mètodes anticonceptius, la revolució educativa de les dones i el descens en les taxes de mortalitat infantil han propiciat un canvi brusc en les tendències demogràfiques de molts països, especialment els de majors ingressos.

A dia d'avui, Nacions Unides espera que en 2050 s'arribi als 9.700 milions d'habitants i que en 2100 s'arribi a un pic pròxim als 11.000 milions, per a després començar a descendir.

Malgrat que la població mundial estigui ben a prop d'iniciar una estabilització (encara seguirà creixent en 30 o 60 milions cada any), la quantitat ingent d'humans que habiten al mateix temps la Terra suposa un obstacle més per a eradicar la pobresa, aconseguir l'accés equitatiu a recursos com l'aigua o els aliments o evitar el pitjor escenari del canvi climàtic.

En definitiva, la sobrepoblació dificulta encara més fer front als desafiaments als quals s'enfronta la humanitat, representats en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides.

Aquest augment no s'està produint de manera homogènia a tot el món. En els països rics, on les dones tenen poder de decisió i major formació, el creixement s'ha estancat i fins i tot ha iniciat una reculada. El problema al qual s'enfronten aquests països és l'envelliment de la població, gràcies a una major esperança de vida.

Preocupa, així mateix, la progressiva urbanització dels països els habitants dels quals decidixen abandonar el món rural i assentar-se en la ciutat o els seus voltants amb l'esperança de més ocupació, formació i aliments. La meitat de la població mundial ja viu en les ciutats, i s'estima que en 2030 aquesta proporció serà del 60%.

es infraestructures vials són insuficients o no existixen.

Ciutats superpoblades

A més, si bé és cert que les ciutats i les àrees metropolitanes contribuïxen a la riquesa de les nacions (representen el 60% aproximadament del PIB mundial), també són els responsables del 70% de les emissions de carboni mundials i més del 60% de l'ús de recursos. Per tant, la ràpida urbanització també contravé les polítiques per a combatre el canvi climàtic.

Alimentació desigual

Portar aliments a tot el planeta de manera equitativa és un dels reptes inclosos dins dels ODS de Nacions Unides. Molts estudis asseguren que la producció d'aliments és suficient per a 8.000 milions de persones però la realitat és que la seva distribució continua sent desigual.

En l'última edició de ‘L'estat de la seguretat alimentària i la nutrició en el món’, de 2021, s'estima que de 720 a 811 milions de persones varen passar fam en 2020, és a dir, l'1% de la població mundial.