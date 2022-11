EH Bildu exhibeix la seva força en una multitudinària manifestació a Bilbao contra la crisi i per la independència

EH Bildu ha omplert els carrers per a crear «una onada popular capaç de superar la crisi», en una manifestació que ha marxat aquest dissabte a Bilbao sota el lema 'Abante! Euskal Olatua Geldiezina' (l'onada basca és imparable)

Milers de persones s'han manifestat a Bilbao convocades per EH Bildu per a protestar pels efectes de la crisi econòmica i a favor de la sobirania basca, en un acte en el qual el principal dirigent d'aquesta coalició, Arnaldo Otegi, s'ha mostrat partidari «d'intervenir l'economia».

Otegi ha afirmat que les «elits econòmiques» són responsables d'una «crisi fabricada per decisions errònies» i que, en matèria de sobirania, l'Estat espanyol està «disposat a utilitzar tots els mitjans per a combatre els independentistes».

Amb el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, situat en el centre, han portat la pancarta els portaveus d'aquesta coalició en el Congrés (Mertxe Aizpurua), en els Parlaments basc (Maddalen Iriarte) i navarrès (Bakartxo Ruiz).

Després de la pancarta de cap, la paraula 'Abante' formada en grans lletres blanques obria el pas als manifestants, molts dels quals enarboraven banderes del País Basc i Navarra.

Els participants han corejat també la consigna a favor que tornin «a casa» els presos d'ETA: «Euskal presoak etxera!».

El recorregut ha finalitzat al costat de l'Ajuntament de Bilbao, des d'on Otegi ha tancat l'acte amb un discurs en el qual s'ha mostrat partidari d'intervenir l'economia i ha esmentat els sectors «energètic» i «immobiliari».

En fer-se eco de la recent entrevista a l'exministre d'Interior José Barrionuevo, Otegi ha denunciat la «impunitat del terrorisme d'Estat» i ha demanat que es reconegui que «l'Estat espanyol va estar, està i estarà disposat a utilitzar totes les violències legals i il·legals per a defensar la unitat d'Espanya».

Ha alertat del «creixement del feixisme i del neofeixisme» i ha afegit que a Espanya «l'autoritarisme s'està llevant totes les caretes» i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, «va tenir el desvergonyiment» de dir que «les consultes populars serien il·legals i ens ficarien en la presó els promotors».

En representació de MÉS per Mallorca ha assistit a la manifestació el diputat Joan Mas, 'Collet' i en representació de Més per Menorca hi ha participat Damià Moll.



El diputat @joancollet1 ha assisitit avui a Bilbao en representació de MÉS per Mallorca a la manifestació “Abante! Euskal Olatua Geldiezina”, acompanyant als companys de @ehbildu. Zorionak eta aurrera! 💪👏💚✊🏽 pic.twitter.com/UPak0QO8oT — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) November 12, 2022