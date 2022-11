[VÍDEO] El president de Mèxic apunta que Espanya ha mantengut el franquisme sense Franco

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha explicat aquest dijous durant una roda de premsa en què ha comentat els resultats d'una enquesta de popularitat de líders mundials que Espanya «ha mantengut el franquisme sense Franco».

«No puc dir com està l'oposició allà, però ja s'ho poden imaginar», ha apuntat el mandatari mexicà, fent-se ressò d'un estudi en què el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aconseguit un 33% d'acceptació com a líder mundial.

López Obrador ha explicat que, malgrat els canvis que ha realitzat l'Estat espanyol els darrers anys, com el Pacte de la Moncloa o l'avenç de la democràcia, s'ha donat «continuïtat» al franquisme sense el dictador, cosa que, «no ajuda» als valors democràtics.

No és la primera vegada que el president mexicà es pronuncia sobre Espanya a les rodes de premsa. El mes de febrer passat va advocar per una «pausa» en les relacions amb Madrid, tot i que posteriorment va matisar que no es tractava d'una «ruptura», sinó d'un temps de reflexió per a «internalitzar» que ja no hi cap «el saqueig ni la corrupció».

Les paraules del mandatari mexicà varen causar malestar al Govern espanyol, que mitjançant el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va reclamar un aclariment al seu homòleg mexicà, Marcelo Ebrard.

Albares va argumentar que el Govern d'Espanya «no ha fet cap acció que pugui justificar una declaració d'aquest tipus», després de recordar que la relació entre tots dos països és «estratègica».

El president mexicà s'ha mostrat molt crític amb el llegat colonial espanyol, exigint en diverses ocasions que Espanya se'n disculpi. En aquest sentit, va remetre a Felipe VI una carta reclamant que l'Estat espanyol «admeti la seva responsabilitat històrica» ​​per les ofenses comeses durant la conquesta i «ofereixi les disculpes o rescabalaments polítics que convenguin».