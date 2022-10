Un autobús del Banc de Sang viatja a Ucraïna carregat de material sanitari

Personal del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB) ha partit aquest dilluns cap a la ciutat polonesa de Zamosc, on lliurarà un autobús que ha cedit el Bang de Sang i Teixits de les Illes Balears carregat de material sanitari després d'una ruta de més de 2.400 quilòmetres des de Barcelona, on el vehicle ha arribat després d'una travessia amb vaixell, amb la col·laboració de la companyia Baleària.

L'expedició està composta per Nadal Crespí, responsable del parc mòbil de la institució, i Carlos Forteza, membre del seu equip. Tots dos són conductors amb àmplia experiència.

L'autobús, que fins ara servia per a l'atenció dels donants i extracció de sang, va estar cedit a l'Ib-Salut durant la pandèmia per a la realització de proves de detecció de la Covid-19, així com per a la campanya de vacunació. El vehicle, un model 391E de la marca Iveco, es va adquirir l'any 2001 i ha recorregut durant més de dues dècades 220.000 quilòmetres de les illes per a atendre milers de donants. Va carregat de material sanitari que es donarà a les autoritats sanitàries ucraïneses, com a màscares, gel desinfectant, compreses per a cremades, guants quirúrgics, entre altres elements necessaris per a atendre la crisi humanitària provocada per la invasió russa d'Ucraïna.

Amb aquesta aportació, el Banc de Sang i Teixits vol sumar-se al suport internacional al poble ucraïnès i tractar de pal·liar el seu sofriment.