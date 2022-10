Violència als Estats Units: el país nord-americà ja ha registrat enguany més de 530 tirotejos massius i 34.900 morts per arma de foc

L'organització The Gun Violence Archive ha informat aquest divendres que, des de començaments d'any, s'han registrat als Estats Units un total de 532 tirotejos massius, mentre que 34.900 persones han mort al país nord-americà per trets d'arma de foc en el transcurs de 2022.

Entre els adolescents, les armes de foc s'han cobrat 1.057 vides al mateix temps que prop de 3.000 han resultat ferits. En el cas dels infants, 251 infants han estat assassinats i altres 570 han resultat ferits.

A més, aquesta organització que lluita contra l'ús de les armes de foc, detalla que la meitat de defuncions produïdes per trets van ser suïcidis, fins a 18.942 casos.

The Gun Violence comptabilitza fins a 25 assassinats en massa i pronostica que fins a Cap d'Any podrien registrar-se fins a 650 tirotejos massius (120 més dels comptabilitzats fins ara) si no es prenen mesures per a frenar aquesta esfereïdora tendència.