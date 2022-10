Zelenski insisteix que Europa ha d'augmentar la producció d'armament «per estar llests per defensar-se»

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenksi, ha defensat la necessitat no només que la Unió Europea continuï donant suport al seu país en matèria de seguretat i defensa sinó també augmentant la fabricació d'armament i munició perquè Europa estigui preparada per defensar-se arribat el moment.

Zelenski ha tornat a participar per videoconferència en un consell europeu, el que ha estat aquest divendres a Praga, i una vegada més ha insistit en la necessitat de mantenir la unitat davant Rússia.

En aquest sentit, ha apostat per seguir augmentant «la nostra cooperació en seguretat i defensa» i per «augmentar el subministrament d'armes i munició (a Ucraïna) per defensar-se contra la pressió russa», però també per «augmentar la fabricació d'armament i munició a Europa per estar sempre llestos per defensar el nostre espai comú».

Zelenski ha reconegut que tots els líders europeus preferirien «gastar els diners en objectius totalment diferents, objectius pacífics, necessitats socials», però llavors, els ha plantejat, «qui i què serà capaç de protegir aquests objectius i necessitats».