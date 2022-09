Liz Truss, una 'nova Dama de Ferro' al capdavant del Regne Unit

Liz Truss serà la nova primera ministra del Regne Unit. Dos mesos després de l'anunci de dimissió de Boris Johnson, el partit conservador ha anunciat la seva successora.

Els militants de la formació --unes 170.000 persones-- han elegit la fins ara ministra d'Exteriors, que competia amb Rishi Sunak, exministre d'Economia. I com a nova líder dels tories, el partit majoritari a la Cambra dels Comuns, serà automàticament la nova cap de l'executiu.

Els conservadors han anunciat el resultat de la seva elecció interna aquest dilluns al migdia, en un acte breu al Queen Elizabeth Conference Center de Londres, a tocar de Westminster: 57% dels vots per a Truss i 43% per a Sunak.

Truss, serà la tercera dona que ocupa el número 10 de Downing Street, després de Margaret Thatcher i Theresa May.

Una 'nova Dama de Ferro'

Lizz Truss ha estat la titular de la cartera d'Exteriors, va ser de les ministres que no va dimitir durant el motí del gabinet que va acabar amb Boris Johnson, abans de l'estiu.

Tot i que en el seu moment, en el referèndum del Brexit del 2016, va fer campanya perquè el Regne Unit quedàs a la Unió Europea, ara defensa que la sortida és positiva. I, de fet, lidera la postura del Brexit més dur.

Truss ha tengut altres viratges ideològics. Nascuda de pares que descriu com «d'esquerres», la seva mare --infermera i professora-- i el seu pare --professor de matemàtiques-- la varen dur a manifestacions contra Margaret Thatcher.

Ara, però, Thatcher és un referent per a ella i s'hi ha volgut assemblar durant tota la campanya. Fins i tot vestint-se com ella en alguns actes. Al Regne Unit ja l'anomenen la 'nova Dama de Ferro'.

Va arribar a demanar l'abolició de la monarquia quan era membre dels liberals demòcrates a la Universitat d'Oxford i va descriure la seva conversió al conservadorisme com una rebel·lió motivada per la creença que la gent hauria de tenir èxit per mèrits propis.

Ara defensa el lliure mercat i un mínim intervencionisme de l'Estat. Durant la campanya per liderar els tories i el govern --centrada en l'economia--, ha defensat la necessitat de congelar impostos o abaixar-los.