Boris Johnson preveu fer «negocis milionaris» després de la seva etapa al capdavant de Downing Street

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, preveu fer «negocis milionaris» després d'abandonar la setmana vinent Downing Street, sota la premissa que no vol «fer com Cameron».

L'exprimer ministre David Cameron, després de deixar la política, s'ha centrat en assessories i causes benèfiques, però Johnson ja ha comentat al seu cercle més proper que té al cap participar en actes i escriure les seves memòries. Segons 'The Times', preveu guanyar 10 milions de lliures (11,5 milions d'euros) només en un any.

L'actual primer ministre no descarta tornar a la política, encara que ara com ara té la «intenció» de donar el seu ple suport a la persona que li succeeixi en el càrrec i al seu equip. La ministra d'Exteriors, Liz Truss, figura com a favorita en la batalla final contra l'extitular de Finances, Rishi Sunak.

Els militants del Partit Conservador van concloure aquest divendres el procés de votació per a triar el substitut de Johnson i dilluns es coneixerà el nom de la persona triada. Més de 160.000 afiliats del partit conservador han participat en la votació.