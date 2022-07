Revolta a Sri Lanka: milers de ciutadans assalten els palaus del president i del primer ministre i els obliguen a dimitir

Milers de ciutadans de Sri Lanka s'han manifestat pels carrers de la capital del país i han assaltat la residència oficial del president, Gotabaya Rajapaksa. Són gent venguda d'arreu del país, farta de manifestar-se pacíficament des de l'abril, i de trobar-se amb una repressió policial que va provocar 9 morts i centenars de ferits.

Gotabaya Rajapaksa, ha hagut d'abandonat la seva residència oficial. Un miler de manifestants han entrat al palau presidencial en les protestes multitudinàries per la gestió de la crisi econòmica.

Rajapaksa ja havia fugit del palau abans de l'arribada dels manifestants, en previsió que les protestes es poguessin complicar.

Després d'hores de tensió al centre de la capital, Colombo, finalment el portaveu del parlament de Sri Lanka ha anunciat en un missatge televisat a tot el país que el president i el primer ministre presentaran la pròxima setmana la seva dimissió.

Centenars de manifestants havien entrat també a la residència privada del primer ministre, Ranil Wickremesinghe, i hi han calat foc.

La policia ha llançat gasos lacrimògens per intentar frenar l'entrada dels grups de manifestants, però no ha pogut impedir l'entrada.

El primer ministre, Ranil Wickremesinghe, ha convocat una reunió d'emergència amb els líders dels partits polítics del país. Ha ofert la dimissió per apaivagar les protestes. Però els manifestants exigien també la dimissió del president del país.

Finalment, el portaveu del parlament del país ha anunciat en un missatge televisat que el president Gotabaya Rajapaksa entregarà la seva dimissió el pròxim dimecres 13 de juliol.

La pitjor crisi des de la independència

Les protestes fa setmanes que duren, després d'una gran crisi econòmica que ha deixat la població sense combustible i amb problemes per accedir als béns més bàsics.

La ràbia dels singalesos s'ha desbordat aquest dissabte, i milers de persones han ocupat les residències del president i del primer ministre. Estudiants universitaris i treballadors han sortit al carrer per demanar responsabilitats d'una de les pitjors crisis que viuen els 22 milions d'habitants de l'illa des de la seva independència del Regne Unit el 1948.

Colombo, Sri Lanka right now. The Presidential Palace has been stormed, President Gotabaya Rajapaksa is said to have fled. Unbelievable scenes. Live reports on @IndiaToday: https://t.co/p6JV6FzCub pic.twitter.com/8zlJdBfN2P